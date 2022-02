Vittorio Matteucci | chi sono la moglie Isabella e la figlia Bianca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022), interprete di Frollo di “Notre Dame De Paris” è legato alla: dalla loro unione è nata lache svolge la professione di make up artist. Oggi il cantante ed attore sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” dove insieme a Giò Di Tonno e Graziano Galatone, presenterà il tour di “Notre Dame De Paris” che partirà il prossimo 3 marzo dal Teatro Degli Arcimboldi di Milano per il ventesimo anno. Per questo speciale anniversario, il cast dello show è tornato interamente quello della prima edizione che vede protagonisti insieme all’artista livornese nei panni del perfido Frollo anche Lola Ponce (Esmeralda) e Giò Di Tonno (Quasimodo).è legato alla...