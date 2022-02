Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022)DEL 24 FEBBRAIOORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI PER UNA SERIE DI INCIDENTI AVVENUTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO SULL’A1NAPOLI IL TRAFFICO È ANCORA BLOCCATO NELLE DUE DIREZIONI PER UN SINISTRO AVVENUTO IN DIREZIONEAL KM 638 CIRCA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CEPRANO. COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI, È IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SI SEGNALANO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALL’INNESTO CON LA TANGENZIALE EST SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO DISAGI SULLA VIA ARDEATINA IN DIREZIONE CENTRO, TRA ...