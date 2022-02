Via Toledo, agenti della Polizia locale aggrediti: 2 arresti (Di giovedì 24 febbraio 2022) In seguito all’aggressione avvenuta in via Toledo, strada principale di Napoli, uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale. Su disposizione del Gip di Napoli e del pm della Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia locale di Napoli hanno proceduto a dare esecuzione a due ordinanze di misura cautelare agli arresti domiciliari Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022) In seguito all’aggressione avvenuta in via, strada principale di Napoli, uno degliha riportato la frattura del setto nasale. Su disposizione del Gip di Napoli e del pmProcuraRepubblica, glidi Napoli hanno proceduto a dare esecuzione a due ordinanze di misura cautelare aglidomiciliari

Aggrediscono e rompono il naso ad un agente di polizia: arrestati in due

In due diverse ma congiunte fasi, aggredito gli agenti impegnati a impedire il transito su parte di Via Toledo. Dopo l'aggressione uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale.

Napoli, agenti aggrediti a via Toledo: arresti domiciliari per i due violenti

Nella notte del 4 luglio 2021, si erano resi responsabili dell'aggressione di agenti del corpo, impegnati a impedire il transito su parte di via Toledo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

