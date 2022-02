Ultimo appello: quali sono le parole utilizzate da Zelensky? (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Ultimo appello del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è diventato subito virale. All’alba italiana, le parole del presidente ucraino che cercava di salvare la situazione. Prima appunto che l’invasione russa iniziasse. “Mi appello a voi non da presidente, ma da cittadino dell’Ucraina”, questa una delle frasi che hanno impazzato sul web e che hanno colpito tutti gli spettatori increduli di questo nuovo capitolo della storia. Ma quali sono le parole, gli aggettivi e i verbi più utilizzati da Zelensky, per cercare di evitare la drammatica situazione attuale? Dall’analisi svolta da Volocom si vedono prime in classifica parole come “diversi”, “Ascolateci” e “Pace”. Qui l’elenco ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’del presidente ucraino, Volodymyrè diventato subito virale. All’alba italiana, ledel presidente ucraino che cercava di salvare la situazione. Prima appunto che l’invasione russa iniziasse. “Mia voi non da presidente, ma da cittadino dell’Ucraina”, questa una delle frasi che hanno impazzato sul web e che hanno colpito tutti gli spettatori increduli di questo nuovo capitolo della storia. Male, gli aggettivi e i verbi più utilizzati da, per cercare di evitare la drammatica situazione attuale? Dall’analisi svolta da Volocom si vedono prime in classificacome “diversi”, “Ascolateci” e “Pace”. Qui l’elenco ...

Advertising

fisco24_info : Ultimo appello: quali sono le parole utilizzate da Zelensky?: (Adnkronos) - Quali sono le parole utilizzate dal pre… - italiaserait : Ultimo appello: quali sono le parole utilizzate da Zelensky? - sulsitodisimone : Ultimo appello: quali sono le parole utilizzate da Zelensky? - Adnkronos : ASCOLTATECI. PACE. Quali sono le parole utilizzate nell'appello di #Zelensky? #Ucraina L'analisi di @Volopress - YouTvrs : Pamela: il caso non va in archivio. A #Perugia, in Corte d'Appello, l'ultimo atto - -