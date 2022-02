Ucraina: summit Nato domani in videoconferenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) I leader dei Paesi aderenti alla Nato si riuniranno domani in videoconferenza per fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'Ucraina. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza. . 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) I leader dei Paesi aderenti allasi riunirannoinper fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza. . 24 ...

