Ucraina-Russia | la guerra è iniziata Paura per i civili in fuga | cinque milioni di profughi attesi in Europa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La. Laha invaso l’alle 4 del mattino, ora italiana. Vladimir Putin ha autorizzato “un’operazione militare speciale” in diretta tv. Secondo la Cnn ci sono già centinaia di vittime. Forti esplosioni si sono avvertite nella capitale Kiev, a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli. Iucraini si sono messi indalle città. Secondo l’Onu si dovrà attendere “una delle più grandi crisi di rifugiati che il mondo abbia mai dovuto affrontare”. Stimati indil’invasione russa inPutin autorizza l’attacco: “Conseguenze mai viste prima per chiunque ostacolerà la” Nella notte di giovedì ...

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - misskingkonng : ma che cazzo sta succedendo tra russia e ucraina ditemi - InquirerIT : ??++ ULTIM'ORA: L'#Ucraina taglia i legami con la #Russia -

Per la seconda volta dal 2014, la Russia ha invaso il territorio sovrano dell'Ucraina. I leader occidentali, i diplomatici e gli analisti militari stanno cercando di capire cosa farà la Russia dopo. G ..."C'è sempre lo spazio per una trattativa se davvero lo si vuole aprire. Salvare la vita di tutti". Oggi presidio a Scandicci in piazza Resistenza, alle ore 19 Dario Nardella e Sindaci della Città Metr ...