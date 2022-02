Ucraina, il fronte nascosto dei russi contro la guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) fronte tutto compatto dei russi a sostegno dell'invasione dell'Ucraina? Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dice che la popolazione sostiene la scelta del loro presidente e che lo dicono i "sondaggi". Dall'Istituto demoscopico Levada un'analisi di Denis Volkov sottolinea che "è impossibile prevedere come si svilupperà la situazione, come reagiranno le persone", perché l'operazione militare lanciata non è simile a quella in Crimea nel 2014. Potrebbe essere più vicina a quella del 2008 in Georgia, se sarà una guerra breve, ma se sarà lunga "può colpire seriamente" la popolarità del presidente, "anche se non si può prevedere esattamente come si svilupperà il conflitto". La questione è comunque una guerra a un popolo molto vicino, sia culturalmente che storicamente, al di là delle analisi da ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022)tutto compatto deia sostegno dell'invasione dell'? Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dice che la popolazione sostiene la scelta del loro presidente e che lo dicono i "sondaggi". Dall'Istituto demoscopico Levada un'analisi di Denis Volkov sottolinea che "è impossibile prevedere come si svilupperà la situazione, come reagiranno le persone", perché l'operazione militare lanciata non è simile a quella in Crimea nel 2014. Potrebbe essere più vicina a quella del 2008 in Georgia, se sarà unabreve, ma se sarà lunga "può colpire seriamente" la popolarità del presidente, "anche se non si può prevedere esattamente come si svilupperà il conflitto". La questione è comunque unaa un popolo molto vicino, sia culturalmente che storicamente, al di là delle analisi da ...

Advertising

EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - SeaWatchItaly : Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a ciò che accade in #Ucraina. Le ferite della guerra le vediamo da ann… - el_Diez79 : RT @SeaWatchItaly: Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a ciò che accade in #Ucraina. Le ferite della guerra le vediamo da anni sul… - tizianocogliati : RT @CislNazionale: Oggi, #24febbraio, alle 16.00 la #Cisl parteciperà con una sua delegazione al sit-in organizzato dal #Pd di fronte l'amb… -