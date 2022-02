Ucraina, i giocatori brasiliani di Shakhtar e Dinamo chiedono aiuto: “La situazione è disperata” (VIDEO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un appello disperato al Brasile per ricevere assistenza. I calciatori brasiliani di Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev si sono radunati con le loro famiglie in hotel e con un VIDEO hanno chiesto al Presidente Bolsonato un aiuto. Un filmato spedito ai giornalisti dal calciatore Junior Moraes che ha allegato un messaggio: “La situazione è disperata. Vi chiedo di divulgare questo VIDEO in modo che raggiunga il Governo. Le frontiere sono chiuse, le banche sono chiude, non c’è carburante, ci sarà carenza di cibo, non ci sono soldi. Siamo riuniti in attesa di un piano per lasciare l’Ucraina”. VIDEO Júnior Moraes enviou áudio aqui dizendo: “Situação é de desespero. Peço que divulguem esse vídeo para que chegue no Governo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un appello disperato al Brasile per ricevere assistenza. I calciatoridiDonetsk eKiev si sono radunati con le loro famiglie in hotel e con unhanno chiesto al Presidente Bolsonato un. Un filmato spedito ai giornalisti dal calciatore Junior Moraes che ha allegato un messaggio: “La. Vi chiedo di divulgare questoin modo che raggiunga il Governo. Le frontiere sono chiuse, le banche sono chiude, non c’è carburante, ci sarà carenza di cibo, non ci sono soldi. Siamo riuniti in attesa di un piano per lasciare l’”.Júnior Moraes enviou áudio aqui dizendo: “Situação é de desespero. Peço que divulguem esse vídeo para que chegue no Governo. ...

