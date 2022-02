Ucraina, Dini: “Bene Draghi ma doveva dire attacco inaccettabile più che ingiustificabile” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia deve certamente muoversi in ambito Ue e Nato e mi pare che il presidente Draghi abbia preso la posizione giusta. Tuttavia, le parole possono essere interpretate in vari modi. Draghi ha detto che l’azione russa è ingiustificata e ingiustificabile. Avrei preferito dicesse ‘inaccettabile'”. Lo dice all’Adnkronos Lamberto Dini. “Perché -domanda l’ex premier e ministro degli Esteri- quando gli Usa hanno attaccato l’Iraq era giustificabile? Tutto questo è anche il risultato del fatto che Usa e alleati europei, nonostante gli sforzi di Francia e Germania, non abbiano ritenuto opportuno prendere in considerazione le proposte della Russia. E Washington non ha mai voluto spiegare perché le richieste -l’impegno che l’Ucraina non entrasse a far parte della Nato, e l’idea ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia deve certamente muoversi in ambito Ue e Nato e mi pare che il presidenteabbia preso la posizione giusta. Tuttavia, le parole possono essere interpretate in vari modi.ha detto che l’azione russa è ingiustificata e. Avrei preferito dicesse ‘'”. Lo dice all’Adnkronos Lamberto. “Perché -domanda l’ex premier e ministro degli Esteri- quando gli Usa hanno attaccato l’Iraq era giustificabile? Tutto questo è anche il risultato del fatto che Usa e alleati europei, nonostante gli sforzi di Francia e Germania, non abbiano ritenuto opportuno prendere in considerazione le proposte della Russia. E Washington non ha mai voluto spiegare perché le richieste -l’impegno che l’non entrasse a far parte della Nato, e l’idea ...

