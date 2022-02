Tik Tok lo usi? Stai inquinando in modo incredibile! (Di giovedì 24 febbraio 2022) usi spesso Tik Tok? Probabilmente non sai che l’utilizzo di questo social è fonte di inquinamento. Vediamo insieme perché e come funziona. usi spesso Tik Tok? Non hai idea di quanto tu stia inquinandoSapevi che l’utilizzo dei social contribuisce ad inquinare l’ambiente? Probabilmente vi sembrerà surreale, ma è proprio così. Se passi molto tempo a guardare foto e post su Facebook e Instagram Stai contribuendo ad un pesante impatto ambientale. Una famosa società britannica, la Compare the Market, ha da poco sostenuto uno studio su questo argomento, alcuni scienziati hanno condotto una ricerca in cui hanno messo a confronto diverse piattaforme online. Il motivo? Capire quale fosse la più inquinante al mondo. Dai dati analizzati è emerso che quella con un livello maggiore di emissioni di CO2 è Tik ... Leggi su formatonews (Di giovedì 24 febbraio 2022)spesso Tik Tok? Probabilmente non sai che l’utilizzo di questo social è fonte di inquinamento. Vediamo insieme perché e come funziona.spesso Tik Tok? Non hai idea di quanto tu stiaSapevi che l’utilizzo dei social contribuisce ad inquinare l’ambiente? Probabilmente vi sembrerà surreale, ma è proprio così. Se passi molto tempo a guardare foto e post su Facebook e Instagramcontribuendo ad un pesante impatto ambientale. Una famosa società britannica, la Compare the Market, ha da poco sostenuto uno studio su questo argomento, alcuni scienziati hanno condotto una ricerca in cui hanno messo a confronto diverse piattaforme online. Il motivo? Capire quale fosse la più inquinante al mondo. Dai dati analizzati è emerso che quella con un livello maggiore di emissioni di CO2 è Tik ...

Advertising

Valenti37659542 : @MattiaZenzola il prossimo tik tok che farai io voglio che fai io volevo solo te? - vicinidiletto : RT @sonoogaia: non riesco a smettere dì guardare il tik tok di mattia - sonoogaia : non riesco a smettere dì guardare il tik tok di mattia - crying_joy_ : @nolongerhuuman Non so cosa intendi con numero 1, comunque ho detto di avere un tik tok con due pg e quell'audio, d… - i6Yeons : martina che si dichiara attraverso tik tok ?? -