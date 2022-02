Pioli “Il Milan deve far meglio dell'anno scorso” (Di giovedì 24 febbraio 2022) MilanO (ITALPRESS) – “Scudetto? Il nostro obiettivo è migliorare il punteggio della classifica dell'anno scorso. Se poi saremo bravi a migliorarlo di così tanti punti da vincere il campionato sarà qualcosa di eccezionale”. Vola basso, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match interno di campionato contro l'Udinese. “Loro sono una squadra compatta e solida, non sarà facile trovare spazi, quindi dovremo essere bravi nel far girare velocemente e con qualità la palla. Loro ripartono bene, quindi servirà una squadra attenta e lucida. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”, ha aggiunto l'allenatore rossonero. “Contro la Salernitana abbiamo commesso qualche errore. Li abbiamo analizzati. Siamo stati poco lucidi: si poteva gestire molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022)O (ITALPRESS) – “Scudetto? Il nostro obiettivo è migliorare il punteggioa classifica. Se poi saremo bravi a migliorarlo di così tanti punti da vincere il campionato sarà qualcosa di eccezionale”. Vola basso, in conferenza stampa, il tecnico del, Stefano, alla vigilia del match interno di campionato contro l'Udinese. “Loro sono una squadra compatta e solida, non sarà facile trovare spazi, quindi dovremo essere bravi nel far girare velocemente e con qualità la palla. Loro ripartono bene, quindi servirà una squadra attenta e lucida. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”, ha aggiunto l'allenatore rossonero. “Contro la Salernitana abbiamo commesso qualche errore. Li abbiamo analizzati. Siamo stati poco lucidi: si poteva gestire molto ...

