No | le forze armate russe non hanno distrutto un «impianto di stoccaggio di scorie nucleari» a Chernobyl?

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente una cartina dell’Ucraina e un testo in cui si legge: «sono entrate aundidi». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso vaste aree dell’Ucraina con il pretesto di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, è vero che lesono arrivate nei pressi della città di, in Ucraina, come ha confermato su Twitter il presidente Volodymyr Zelensky, ...