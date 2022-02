Millie Bobby Brown, una maggiorenne di «cristallo» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al party dei suoi 18 anni la giovane attrice di Stranger Things si presenta con un abito griffato Sabina Bilenko Haute Couture con cui, di sicuro, non si può passare inosservati Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al party dei suoi 18 anni la giovane attrice di Stranger Things si presenta con un abito griffato Sabina Bilenko Haute Couture con cui, di sicuro, non si può passare inosservati

Advertising

aelisbnd : @mccavvi Si scrive Millie Bobby brown si pronuncia Barbara - Roberto92479220 : @ShooterHatesYou @YouTube Oh no, non dirmi che si parla di Millie Bobby Brown, sensualizzata già anni fa prima dei… - GiuliaCatelli1 : Mia mamma vede una foto di Millie Bobby Brown ed esclama “ma che bella signora” - natflove : La Millie Bobby se ve 30intona - alinatheduck_ : Millie Bobby Brown con un abito perfetto per un diciottesimo al Castello delle Cerimonie -