LIVE – Genoa-Inter | Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L‘, in piena lotta per lo scudetto, si prepara a disputare una nuova sfida contro ilnel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna di giovedì 24 febbraio il tecnico nerazzurro Simoneparlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LASportFace.

La presentazione del match QUI- Ancora out Bani. Blessin potrebbe confermare il modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Hefti, Maksimovic, Vasquez e Cambiaso.