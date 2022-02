Lazio-Porto 1-1 al 45' | apre Immobile | risponde Taremi su rigore assegnato dal VAR

Advertising

FCPorto : ?31' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???SS Lazio 1-1 FC Porto #FCPorto #SSLFCP #FIFA22 #FUT22 #PoweredbyFootball… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - UEFAcom_it : ??? La Lazio scende in campo così contro il Porto... ?? Qual è il tuo pronostico? #UEL - laziopress : LIVE | UEL, LAZIO-PORTO 1-1 (19' Immobile, 30' Taremi (r)) - T7TorreSette : #CiroImmobile, con il gol contro il #Porto, entra ancor più nella storia della #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per l'andata degli spareggi della Europa League 2021/2022. TOP : al termine del primo tempo Immobile ...Commenta per primo Grazie al gol del momentaneo vantaggio sul, Ciro Immobile ha raggiunto Simone Inzaghi al secondo posto dei marcatori europei dellaa quota 20. Entrambi restano alle spalle del solo Giorgio Chinaglia.LAZIO-PORTO - All'Olimpico termina 1-1 il primo tempo tra i biancocelesti e i portoghesi. Lazio in vantaggio con Immobile al 19', che dopo 40 metri di corsa, entra in area e batte Diogo Costa sul ...Alla mezz’ora l’episodio incriminato, che ha consentito al Porto di agguantare il pareggio. Dentro l’area di rigore, Taremi sposta il pallone a Milinkovic e si lancia alla ...