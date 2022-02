Kate Middleton anxieuse | la vérité derrière ses poses lors de sa dernière apparition

(Di giovedì 24 febbraio 2022), 40 ans, a fait un voyage officiel au Danemark la semaine du 22 février. La duchesse de Cambridge montrait de nombreux “gestes anxieux” sur les photos prises d’elle à Copenhague. D’ailleurs,de cette tournée, l’experte en langage corporel, Judi James, affirme que la femme du prince William, 39 ans, était bel et bien nerveuse. “Il n’y a que deux ou trois gestes qui font référence à des sentiments potentiels de nervosité ou d’anxiété concernant notamment la crise actuelle au sein de la famille royale”, a-t-elle déclaré à OK !. “Dans une pose,a les deux mains sur la poignée de son sac et le tient devant son torse dans un geste de barrière qui lui donne l’air moins assurée quequ’elle marche avec le sac sur le côté”, a ajouté Judi James. View this post on ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Il secondo giorno di Royal Tour in Danimarca è stato molto intenso.ha prima fatto visita al Forest Kindergarten, un asilo nel bosco. E poi ha incontrato la principessa Mary e la regina Margherita di Danimarcaè volata in Danimarca per un viaggio diplomatico e per le prime apparizioni pubbliche ha deciso di rendere omaggio al paese con un look a tema. I colori dell'outfit, infatti, sono stati ...Sembra essere tornata bambina Kate Middleton mentre si diverte sullo scivolo in occasione di una visita ufficiale in Danimarca. La duchessa di Cambridge è stata ripresa mentre si gode qualche ora alle ...La duchessa di Cornovaglia ha incontrato la futura sovrana di Danimarca: entrambe madri e amatissime dai sudditi, condividono anche le origini borghesi ...