Il mancato avvio del Nord Stream 2? Uno "scherzetto" che ci fa perdere 21 miliardi l'anno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb — La guerra in Ucraina farà schizzare alle stelle i prezzi del gas, e la scelta tedesca di rimandare l'attivazione del gasdotto Nord Stream 2 avrà devastanti effetti economici che andranno a toccare in primis il nostro Paese, il quale, come noto, non gode di indipendenza energetica. Lo stop al Nord Stream 2: un dramma per tutta l'Europa Verità incontrovertibile che fa invece a pugni con le dichiarazioni del commissario Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager, la quale ieri ha negato ripercussioni negative sul prezzo del gas. «Non ci sono dubbi che Nord Stream 2 non e? un progetto di interesse europeo», aveva detto. «Noi abbiamo le condutture che sono necessarie per noi e hanno il loro percorso, soddisfano le nostre esigenze. Nord Stream ...

