Il Cav condanna le violenze Il suo impegno per la pace

Advertising

marcoCa01620381 : @ilgiornale Alessandro Di Battista ad Arcore legge la sentenza di condanna di Dell'Utri: 'Berlusconi in galera, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Cav condanna

LaPresse

Print this article Font size - 16 + L'Italiala Russia per il riconoscimento del Donbass L'Italia fa sentire la sua voce, così come i ...il Covid - 19 sembra aver allentato la morsa ilnon ...Da più parti si invoca la sua amicizia con Putin Politica 22 Febbraio 2022 DuraUe su ... Toni simili a quelli di altri senatore dem: Luciano D'Alfonso, che si augura 'che ilnon faccia ...Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non ha dubbi e con alcuni parlamentari azzurri, che lo hanno sentito in queste ore, condivide la “preoccupazione” per l’escalation della crisi in Ucraina ...La decisione arriva nel giorno in cui cade il trentennale dell'inizio dell'inchiesta Mani Pulite di cui Davigo è stato uno dei pm in prima linea. Ma il gup ha deciso che Davigo deve andare a processo.