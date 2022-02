Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio 2022: concorrenti in nomination, cosa è successo (Di giovedì 24 febbraio 2022) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il 14 marzo, dopo mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, verrà decretato il vincitore e uno dei ‘vipponi’ avrà il compito di spegnere tutte le luci. Un gesto simbolico che segna la fine di un lungo percorso. Ma chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio? Chi dei concorrenti ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? E chi, invece, è finito in nomination e ora è nelle mani del pubblico da casa? GF VIP, chi è stato eliminato giovedì 24 febbraio 2022 Sono tre i concorrenti a rischio eliminazione, proprio ora che la finale si avvicina. Dopo Kabir Bedi, che ha dovuto abbandonare la casa quasi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) La finale delVip si avvicina e il 14 marzo, dopo mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, verrà decretato il vincitore e uno dei ‘vipponi’ avrà il compito di spegnere tutte le luci. Un gesto simbolico che segna la fine di un lungo percorso. Ma chi è24? Chi deiha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? E chi, invece, è finito ine ora è nelle mani del pubblico da casa? GF VIP, chi è24Sono tre ia rischio eliminazione, proprio ora che la finale si avvicina. Dopo Kabir Bedi, che ha dovuto abbandonare la casa quasi a ...

