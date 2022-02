“È disposto a…”: Lukaku, mossa a sorpresa per tornare in Serie A (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un flop il ritorno al Chelsea di Lukaku, rimasto in panchina nell’ultima sfida di Champions League. Possibile il suo rientro in Serie A. Il suo ritorno in Inghilterra se lo immaginava diverso, ricco di soddisfazioni personali e di squadra. Invece, finora, la stagione vissuta al Chelsea da Romelu Lukaku è pianto tra panchine, prestazioni deludenti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un flop il ritorno al Chelsea di, rimasto in panchina nell’ultima sfida di Champions League. Possibile il suo rientro inA. Il suo ritorno in Inghilterra se lo immaginava diverso, ricco di soddisfazioni personali e di squadra. Invece, finora, la stagione vissuta al Chelsea da Romeluè pianto tra panchine, prestazioni deludenti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

capuanogio : ?? #Lukaku infelice al #Chelsea lancia messaggi e sogna un ritorno all'#Inter. Sarebbe anche disposto a ridursi l'i… - infoitsport : Calciomercato Inter, Lukaku è disposto a ridursi l’ingaggio per tornare - FraLauricella : #lukaku disposto a ridursi l’ingaggio per tornare all’Inter. #tonali “Sono capitan futuro”. #EuropaLeague Alle… - CalcioPillole : #Calciomercato: Romelu #Lukaku chiama l'#Inter: il belga è in rottura totale con #Tuchel e sarebbe disposto a ridur… - ElTrattore : RT @it_inter: #Lukaku sogna un clamoroso ritorno all'Inter, per i nerazzurri è disposto a ridursi l'ingaggio GDS -