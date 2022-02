Direttiva Sup, Roma in disaccordo con Bruxelles sulle bioplastiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 14 gennaio scorso è entrato in vigore il provvedimento che vieta la commercializzazione dei prodotti in plastica usa e getta. Si tratta del recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva Sup (Single Use Plastic) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021 del Decreto Legislativo 196/2021. Riguarda le posate (forchette, cucchiai, coltelli), i piatti, le cannucce per bibite, i cotton fioc, le aste dei palloncini, i contenitori per alimenti destinati al consumo immediato sul posto o all’asporto, compresi quelli tipo fast food. L’obiettivo del legislatore è di prevenire e ridurre l’impatto di questi prodotti sull’ambiente, “in particolare l’ambiente acquatico”, e sulla salute umana. Si intende così “promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 14 gennaio scorso è entrato in vigore il provvedimento che vieta la commercializzazione dei prodotti in plastica usa e getta. Si tratta del recepimento nell’ordinamento nazionale dellaSup (Single Use Plastic) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021 del Decreto Legislativo 196/2021. Riguarda le posate (forchette, cucchiai, coltelli), i piatti, le cannucce per bibite, i cotton fioc, le aste dei palloncini, i contenitori per alimenti destinati al consumo immediato sul posto o all’asporto, compresi quelli tipo fast food. L’obiettivo del legislatore è di prevenire e ridurre l’impatto di questi prodotti sull’ambiente, “in particolare l’ambiente acquatico”, e sulla salute umana. Si intende così “promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in ...

Advertising

PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Monouso e Direttiva SUP: primo intervento del fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanz… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Monouso e Direttiva SUP: primo intervento del fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanz… - PolimericaNews : Monouso e Direttiva SUP: primo intervento del fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà fi… -