Calciomercato Juventus, Dybala addio: il sostituto arriva dall'Olanda (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dybala non è sicuro del futuro alla Juve e il suo rinnovo è legato a un filo, ma dall'Ajax sembra arrivare un'alternativa più che di valore. Paulo Dybala è uno dei giocatori che più di tutti ha permesso alla Juventus di crescere e migliorare in questi anni, ma il contratto è ormai giunto al suo termine e non è sicuro che il suo rinnovo sia scontato e per questo la dirigenza sta cercando possibili alternative all'argentino. Paulo Dybala Juventus (GettyImages)La Juventus ha cercato in tutti i modi nella giornata di ieri di vincere la gara d'andata degli ottavi di finale contro il Villarreal, ma alla fine si è dovuto accontentare di un 1-1 che lascia davvero l'amaro in bocca. Un grande assente della giornata europea è stato sicuramente Paulo Dybala che ...

