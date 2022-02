Calcio: Gravina, 'Plusvalenze? Serve fare chiarezza' (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Dopo diversi mesi, forse anche anni, di veleni, illazioni e ipotesi varie, la posizione della Figc è che sia fatta chiarezza. Continuo a ribadire che il concetto di plusvalenza è fondamentale nell'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Dopo diversi mesi, forse anche anni, di veleni, illazioni e ipotesi varie, la posizione della Figc è che sia fatta. Continuo a ribadire che il concetto di plusvalenza è fondamentale nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina Gravina: "Plusvalenze? serve fare chiarezza" ... Gabriele Gravina, sulla notizia di chiusura indagine da parte della Procura federale sulle plusvalenze. "Se ci sono degli elementi oggettivi - spiega il capo del calcio italiano a margine di un ...

