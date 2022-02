Basket | Eurolega 2021-2022 | Milano cala nel finale e subisce una brutta sconfitta contro l’Olympiacos

(Di giovedì 24 febbraio 2022)dolorosa per l’AX Armani Exchange. I ragazzi di coach Ettore Messina gestiscono la trasferta per tre quarti di gioco, ma poino vistosamente negli ultimi dieci minuti e vengono superati per 67-58 dalnella 27ma giornata dell’di. In seguito a questo risultato i greci salgono a 15 vittorie, mentre i meneghini restano fermi a quota 17. L’inizio di partita è davvero equilibrato. Da una parte realizza Mosutapha Fall, dall’altra risponde alla grande Devon Hall e il punteggio arriva sul 6-8 per gli ospiti. Le difese sono le grandi protagoniste della prima parte di match e specialmente quella meneghina continua a fare un’ottimo lavoro anche tra la fine di primo quarto e l’inizio di secondo: ...

... in diretta dal Peace & Friendship Stadium di Atene alle ore 20:45 di giovedì 24 febbraio, si gioca per la 27giornata di2021 - 2022 . Archiviata la pausa, trionfale per l'Olimpia che ...Per il resto, scontata l'assenza dei giocatori NBA ma anche di chi è impegnato in; la ...dopo qualche mese il cammino della nostra nazionale nelle qualificazioni Mondiali 2023 di. Siamo ...Intanto si attendono novità dalle stanze dei bottoni: l'Eurolega che sta attenzionando la situazione e non sono esclusi domani drastici provvedimenti contro le tre squadre russe, le cui gare di questo ...Nella sfida valida per la 27esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket, l’A|X Armani Exchange Milano cede il passo all’Olympiacos Pireo per 67-58. Reduce da due vittorie consecutive e dal trionfo ...