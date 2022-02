Ascolti TV 23 febbraio, L'Eredità risale la china e Flavio Insinna torna a respirare (Di giovedì 24 febbraio 2022) tornano a salire gli Ascolti tv de L'Eredità, soprattutto dopo una settimana abbastanza fiacca. Flavio Insinna, che si è sempre posizionato al di sopra dei 5 milioni di spettatori a puntata, ha avuto a che fare con una perdita di punti nell'auditel. Fortunatamente con la puntata del 23 febbraio il game show di Rai 1 ha recuperato, tornando ai fasti di un tempo. In questo appuntamento, Flavio Insinna ha dato il benvenuto ad una nuova campionessa che però non è riuscita a cogliere la 'schiuma' alla Ghigliottina! Riscontri 'tiepidi' nel Prime Time, in modo particolare per Rai 1 che è stata superata dall'ultima puntata di 'Michelle Impossibile' su Canale 5. Ascolti TV ieri 23 febbraio, Prime Time: ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 24 febbraio 2022)no a salire glitv de L', soprattutto dopo una settimana abbastanza fiacca., che si è sempre posizionato al di sopra dei 5 milioni di spettatori a puntata, ha avuto a che fare con una perdita di punti nell'auditel. Fortunatamente con la puntata del 23il game show di Rai 1 ha recuperato,ndo ai fasti di un tempo. In questo appuntamento,ha dato il benvenuto ad una nuova campionessa che però non è riuscita a cogliere la 'schiuma' alla Ghigliottina! Riscontri 'tiepidi' nel Prime Time, in modo particolare per Rai 1 che è stata superata dall'ultima puntata di 'Michelle Impossibile' su Canale 5.TV ieri 23, Prime Time: ...

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 24/02/2022 — Ascolti italiani di mercoledì 23 febbraio 2022: 2,9 milioni (14,8%) per la prima del… - occhio_notizie : Michelle impossible batte il film di Gabriele Muccino questo mercoledì sera?? #ascoltitv #datiauditel - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 23 Febbraio 2022. Hunziker (17.1% – 2,9 mln), Gli Anni più Belli 14.8% (2,9 mln). Le Iene in… - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 23 febbraio 2022: Gli anni più belli, Michelle Impossible - Teleblogmag : Il film di Rai Uno ottiene ottimi #Ascoltitv, in calo #michelleimpossible Iscriviti gratuitamente al canale Telegr… -