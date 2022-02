Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana della Link Campus University a Via del Casale San Pio V 44, si svolgerà la prima edizione del Premio Antonio Catricalà. L'Ateneo, a un anno dAlla scomparsa, ha voluto onorare la memoria del giurista, che è stato per diversi anni Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza della Link Campus University, organizzando un incontro, intitolato "La passione per il diritto e l'impegno nelle Istituzioni", che vedrà gli interventi di Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore, Franco Frattini, Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana dellaa Via del Casale San Pio V 44, si svolgerà ladel. L'Ateneo, a un anno dscomparsa, ha voluto onorare la memoria del giurista, che è stato per diversi anni Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza della, organizzando un incontro, intitolato "La passione per il diritto e l'impegno nelle Istituzioni", che vedrà gli interventi di Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore, Franco Frattini, Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ...

