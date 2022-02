Ultime Notizie Roma del 23-02-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale trovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora essere in apertura gli interessa la sicurezza della Russia non sono negoziabili così il presidente russo Vladimir Putin che non sembra accettare meglio in quello che pare ormai un conflitto inevitabile nostro paese sempre pronto al dialogo diretto e onesto per la ricerca di soluzioni diplomatica problemi più complessi ha detto Putin l’Ucraina invita i suoi connazionali intanto a lasciare limitatamente la Russia il consiglio di sicurezza di Kiev chiede lo stato di emergenza il pagamento Green ha provato oggi l’imposizione di sanzioni Art 251 cittadini russi compresi i parlamentari che hanno appoggiato il riconoscimento dell’Indipendenza dei territori controllati dai separatisti in invio delle truppe nel Ucraina orientale le sanzioni prevedono Tra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)dailynews radiogiornale trovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora essere in apertura gli interessa la sicurezza della Russia non sono negoziabili così il presidente russo Vladimir Putin che non sembra accettare meglio in quello che pare ormai un conflitto inevitabile nostro paese sempre pronto al dialogo diretto e onesto per la ricerca di soluzioni diplomatica problemi più complessi ha detto Putin l’Ucraina invita i suoi connazionali intanto a lasciare limitatamente la Russia il consiglio di sicurezza di Kiev chiede lo stato di emergenza il pagamento Green ha provato oggi l’imposizione di sanzioni Art 251 cittadini russi compresi i parlamentari che hanno appoggiato il riconoscimento dell’Indipendenza dei territori controllati dai separatisti in invio delle truppe nel Ucraina orientale le sanzioni prevedono Tra ...

