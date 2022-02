Ucraina, Mosca punge Di Maio: «Non vuole parlarci? Strana idea di diplomazia: serve a quello, mica ai pranzi di gala» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Botta e risposta tra il ministero degli Esteri italiano e quello russo. Oggi, 23 febbraio, Luigi Di Maio ha detto durante la sua informativa al Senato di non voler incontrare i vertici russi finché Mosca non darà inizio a una de-escalation nell’Ucraina orientale. Dal dicastero di Sergej Lavrov, però, arriva una risposta piccante: «Strana idea di diplomazia, quella che ha Roma», hanno detto i funzionari citati dall’agenzia Agi. «La diplomazia è stata inventata unicamente per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione. Non certo per i viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala». Il nervosismo tra Russia e Occidente è aumentato dopo il riconoscimento, da parte di Vladimir Putin, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Botta e risposta tra il ministero degli Esteri italiano erusso. Oggi, 23 febbraio, Luigi Diha detto durante la sua informativa al Senato di non voler incontrare i vertici russi finchénon darà inizio a una de-escalation nell’orientale. Dal dicastero di Sergej Lavrov, però, arriva una risposta piccante: «di, quella che ha Roma», hanno detto i funzionari citati dall’agenzia Agi. «Laè stata inventata unicamente per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione. Non certo per i viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di». Il nervosismo tra Russia e Occidente è aumentato dopo il riconoscimento, da parte di Vladimir Putin, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi: 'Da Mosca un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale' dell'Ucraina' #ANSA - martaottaviani : #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la… - NicolaPorro : ??Ultim'ora #Ucraina ?? Dopo lo stop al gasdotto, Mosca risponde: 'Gli europei pagheranno il #gas 2mila euro': cosa a… - chicalo07 : RT @PappaletteraF: Ucraina, il ministro Luigi Di Maio in Senato sulla crisi: 'Nessun bilaterale'. La replica da Mosca: 'Strana idea di dipl… - fcovone : @serc_os @capitanoachab6 @FabioFZ3 Giusto per fugare ogni dubbio... -