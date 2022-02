Trevisan attacca Alex Belli | “Io proteggo Soleil e Delia | lui si stuzzica con i baci tra donne”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Subito dopo la puntata di lunedì sera del GF Vip, Mirianaha raggiuntoDuran in camera per metterla in guardia dal marito. La showgirl ha dato dell’incoerente aded ha dichiarato che secondo lei l’attore avrebbe gradito e non poco il limone artistico-telepatico tra la compagna e la Sorge. “Oggi sono davvero troppo nervosa e devo parlare. Io non ho capito perché lui è venuto qui dentro la casa del GF per fermati con Barù e con Antonio per la complicità che avevi con loro due. Poi però non ti ha bloccato con?! Cos’è forse la cosa lo? No guarda lascia stare che è meglio. Capisci perché mi viene voglia di proteggere te e? Che fasi eccita con questa cosa che stava nascendo? Poi però è geloso di Antonio ...