The Blacklist | la serie rinnovata per la stagione 10

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) LaTheha ottenuto il rinnovo per la decima, come ha confermato la star e produttore esecutivo James Spader. Theè stato confermato per la10 da NBC, come ha confermato il protagonista e produttore James Spader, che tornerà in questi nuovi episodi che prossimamente andranno in onda. NBC, quindi, ha rinnovato il dramma di spionaggio Theper la decima. L'annuncio è stato fatto da James Spader durante un'apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pochi giorni prima del ritorno dello show da una pausa di un mese. La decisione arriva nonostante l'abbandono dellada parte dell'ex co-protagonista di James Spader, Megan Boone, e del creatore dellae ...

avrà ufficialmente un capitolo aggiuntivo : la serie TV di James Spader è stata rinnovata dalla NBC per una decima stagione. A confermare la notizia è stato Spader stesso, il quale nello ... questo dopo l'addio della co - star Megan Boone ,è stata già rinnovata per un ulteriore, decimo ciclo di episodi. A rivelarlo è stato lo stesso attore durante un suo intervento al...