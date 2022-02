Smog | in Francia gli spot delle auto dovranno ammonire | “Prediligi bici e mezzi pubblici”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come nella legge del contrappasso, saranno lea pagare per latà alle. Nel dettaglio, dal 1° marzo 2022, inognità a unamobile dovrà lasciare in coda anche un monito che sottolinei il grave danno comune che learrecano. Frasi come “Per i viaggi brevi,camminare o andare incletta”, “Pensa al carpooling” o “Prendi i” saranno obbligatorie al termine diradiofonici, cartacei, televisivi e online, che promuovono modellimobilistici (nel caso degli online il messaggio green arriverà nella forma particolarmente invasiva del banner a discesa). L’inserzionista non dovrà dimenticare di terminare ...