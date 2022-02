Roma | i consiglieri di Renzi escono dalla lista di Calenda | Fai accordi con Raggi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ianidal gruppo dellain Campidoglio. Si tratta di Valerio Casini e Francesca Leoncini, esponenti di Italia Viva elettial comune dinellacivicaSindaco. Lo strappo si è consumato ieri per la votazione della presidenza delle commissioni speciali capitoline, Expo 2030 e Giubileo 2025, che hanno visto eletti, Virginiadel M5s e Dario Nanni di Azione. I duedi Italia viva non hanno infatti preso parte alle votazioni con cui è stata eletta l'ex sindaca del M5s Virginiaalla commissione per Expo 2030, e così è iniziata la bagarre interna. "Siamo costretti a separare le nostre strade nel consiglio comunale di ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella giornata di lavoro per #Roma e il suo futuro. Un utile confronto con la Giunta, i consiglieri di maggiora… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: Raggi ha fatto saltare l'intesa tra Azione e Italia Viva. Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione Expo 203… - dangdaide : @TBarazzo @lucianonobili @valerio_casini @FraLeoncini Ah, ecco perché poi il primo eletto dei consiglieri di Calend… - DaniMoni72 : RT @ilfoglio_it: Raggi ha fatto saltare l'intesa tra Azione e Italia Viva. Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione Expo 203… - ilfoglio_it : Raggi ha fatto saltare l'intesa tra Azione e Italia Viva. Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione E… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma consiglieri

Comune di Genzano di Roma

... dopo aver creato così tanti problemi al presente di', affermano idi Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, annunciando che usciranno dal gruppo della Lista Calenda in ...... noi continueremo a lavorare con le nostre idee e, soprattutto, per il bene di". Calenda sta subendo critiche feroci via social: ha tradito la città? "Idi Azione che hanno votato la ...Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione Expo 2030 si frantuma il gruppo del leader di Azione: via Casini e Leoncini di Italia Viva ...GENZANO (attualità) - Accessibile ai non udenti, non vedenti ilmamilio.it I comuni della provincia di Roma, con queste innovazioni, anche se altri 40 comuni sono in rete già da tempo c ...