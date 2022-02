Rebic, un gol atteso 5 mesi. Il croato si è sbloccato? Ecco come gestirlo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La 26esima giornata ha lasciato in dote diversi spunti interessanti. Uno di questi è il ritorno al gol di Ante Rebic (26 crediti), duttile jolly offensivo del Milan che ha timbrato il cartellino ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La 26esima giornata ha lasciato in dote diversi spunti interessanti. Uno di questi è il ritorno al gol di Ante(26 crediti), duttile jolly offensivo del Milan che ha timbrato il cartellino ...

Advertising

sportli26181512 : Rebic, un gol atteso 5 mesi. Il croato si è sbloccato? Ecco come gestirlo: Rebic, un gol atteso 5 mesi. Il croato s… - MilanPress_it : SLIDING DOORS FRIULANE ?? Il 19 gennaio 2020 Ante #Rebic realizzava i suoi primi gol con la maglia rossonera, a San… - battitomilan7 : @PierluigiSci @ChrisElMuss @tcarapezza Lo so .però dopo il 2-1 la perdevi al 100% se Rebic non segnava quel gol - Attilio34102774 : @AndreaBricchi77 @gumas75 Secondo me il gol di Rebic vale oro - IlgoldiDhorasoo : Alla fine Rebic ha segnato il gol scudetto, pazzesco. -