Principe Harry: ecco l’ultimo sgarbo al principe Filippo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il principe Harry il giorno dei funerali del nonno, lo scorso aprile. Secondo alcuni esperti il Duca non tornerà in UK per la messa in ricordo del nonno. Il motivo? Non gli viene pagata la scorta dallo Stato (foto: Getty) Da quando vive in America il principe Harry ha perso diverse occasioni per stare insieme alla sua famiglia. Matrimoni, compleanni, eventi vari cui il Duca di Sussex ha dovuto rinunciare. Ricorrenze importanti alle quali sarebbe stato presente se non avesse deciso di lasciare la Royal Family e trasferirsi oltreoceano. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL principe Harry Harry e la messa in ricordo del principe Filippo Ma se, nella maggior parte dei casi, si è ... Leggi su amica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilil giorno dei funerali del nonno, lo scorso aprile. Secondo alcuni esperti il Duca non tornerà in UK per la messa in ricordo del nonno. Il motivo? Non gli viene pagata la scorta dallo Stato (foto: Getty) Da quando vive in America ilha perso diverse occasioni per stare insieme alla sua famiglia. Matrimoni, compleanni, eventi vari cui il Duca di Sussex ha dovuto rinunciare. Ricorrenze importanti alle quali sarebbe stato presente se non avesse deciso di lasciare la Royal Family e trasferirsi oltreoceano. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULe la messa in ricordo delMa se, nella maggior parte dei casi, si è ...

