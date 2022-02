Porti, Musolino: "Civitavecchia nella rete 'Core' grande risultato. Ora impegno per le sfide future" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'inserimento di Civitavecchia tra i Porti 'Core', un risultato portato a casa a dicembre, è un grande riconoscimento di un lavoro che viene da lontano ma anche del ruolo importante che Civitavecchia ha saputo costruirsi in ambito croceristico come primo porto italiano e leader a livello europeo in tale ambito. Ma questo ci invita a fare di più e meglio". Lo ha detto Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, all'evento 'Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy', che si sta svolgendo a Roma. Secondo Musolino ora occorre "elevare gli standard di qualità soprattutto rispetto agli aspetti relativi alle merci. C'è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'inserimento ditra i', unportato a casa a dicembre, è unriconoscimento di un lavoro che viene da lontano ma anche del ruolo importante cheha saputo costruirsi in ambito croceristico come primo porto italiano e leader a livello europeo in tale ambito. Ma questo ci invita a fare di più e meglio". Lo ha detto Pino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, all'evento 'di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy', che si sta svolgendo a Roma. Secondoora occorre "elevare gli standard di qualità soprattutto rispetto agli aspetti relativi alle merci. C'è un ...

Advertising

italiaserait : Porti, Musolino: “Civitavecchia nella rete ‘Core’ grande risultato. Ora impegno per le sfide future” - TV7Benevento : Porti, Musolino: 'Civitavecchia nella rete 'Core' grande risultato. Ora impegno per le sfide future' -… - fisco24_info : Porti, Musolino: 'Civitavecchia nella rete 'Core' grande risultato. Ora impegno per le sfide future': (Adnkronos) -… - sulsitodisimone : Porti, Musolino: 'Civitavecchia nella rete 'Core' grande risultato. Ora impegno per le sfide future'… - GabrielParker74 : RT @LaNotiziaTweet: I porti gestiti dal Pd fanno acqua. L’Authority Tirreno è in bolletta. Bocciata la gestione Musolino, scelto dalla De M… -