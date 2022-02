Perché la canzone Povero Gabbiano è diventata un tormentone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In verità si intitola «Tu Comm’a Mme», firmata da Gianni Celeste: è una canzone neomelodica del 1988, registrata quando ancora internet era in fase di sperimentazione. Oggi è tra i brani più ascoltati in Italia grazie ai video su TikTok (dove è seconda soltanto a «Brividi») Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In verità si intitola «Tu Comm’a Mme», firmata da Gianni Celeste: è unaneomelodica del 1988, registrata quando ancora internet era in fase di sperimentazione. Oggi è tra i brani più ascoltati in Italia grazie ai video su TikTok (dove è seconda soltanto a «Brividi»)

Advertising

Iammchecazzh : Tutto questo casino per far passare i hyungs per dei traditori infami, ma intanto la YG si fa i cazzi suoi e io que… - AngelKingStar : @taecherous La canzone avrà successo perché è JYP ma un pessimo debutto soprattutto per le ragazze che da quel che… - gorillamasked : Ecco la mia canzone vi è piaciuta spero di sì perché io mi sento proprio meraviglioso - dentinidiyoongi : comunque la felicità è sempre e solo rivolta a loro, cioè sono contenta che possano di nuovo esibirsi ma soprattutt… - AngelKingStar : @taecherous Sono 3 canzoni in 1. 10 produttori per una canzone è troppo ecco perché non si capisce nulla, nessuno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché canzone √ Tears For Fears: 'Abbiamo visto l'abisso, ora ricerchiamo solo l'equilibrio' ... sai, la tua canzone mi ha aiutato in un periodo difficile. La vostra passata reunion nel 2004 "... Dopo tutti questi anni vi siete chiesti il perché e cosa avete imparato? Orzabal: Quello u un periodo ...

Vanity Fair mette in copertina Mahmood e Blanco ma Instagram la censura ... l'unico modo perché Instagram non oscuri l'immagine. Chiaramente il post che la rivista ha voluto ... Mahmood e Blanco si esibiranno all'Ariston con la canzone "Brividi", in un autentico duetto che i ...

Meteo Italia: Primavera, rischiamo seriamente che sia Maledetta e adesso vi spieghiamo il perché iLMeteo.it ... sai, la tuami ha aiutato in un periodo difficile. La vostra passata reunion nel 2004 "... Dopo tutti questi anni vi siete chiesti ile cosa avete imparato? Orzabal: Quello u un periodo ...... l'unico modoInstagram non oscuri l'immagine. Chiaramente il post che la rivista ha voluto ... Mahmood e Blanco si esibiranno all'Ariston con la"Brividi", in un autentico duetto che i ...