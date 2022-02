LIVE – Trento-Sudtirol 0-1, Serie C 2021/2022: girone A (DIRETTA) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Trento-Sudtirol, match del girone A di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio. Un derby da non perdere, e che può dare la svolta per la stagione delle due squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale. AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Sudtirol 0-1 (56? Rover) 70? – Ultimi 20? più recupero al Briamasco, Trento che prova a cercare il gol del pareggio ma fatica a creare occasioni nitide 67? – Bocalon! Trento pericoloso, ma la girata dell’attaccante è alta 66? – Cambio nel Sudtirol: dentro Voltan al posto di Galuppini 65? – Fase di gioco piuttosto spezzettato, ne risentono il ritmo e lo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delA di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio. Un derby da non perdere, e che può dare la svolta per la stagione delle due squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. AGGIORNA LA0-1 (56? Rover) 70? – Ultimi 20? più recupero al Briamasco,che prova a cercare il gol del pareggio ma fatica a creare occasioni nitide 67? – Bocalon!pericoloso, ma la girata dell’attaccante è alta 66? – Cambio nel: dentro Voltan al posto di Galuppini 65? – Fase di gioco piuttosto spezzettato, ne risentono il ritmo e lo ...

