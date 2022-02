“Lamb” | l’horror con Noomi Rapace in sala dal 31 marzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da giovedì 31arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema, il film horror-fantasy del regista islandese Valdimar Jóhannsson con(Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco, La regina dei castelli di carta, Sherlock Holmes – Gioco di ombre) e Hilmir Snær Guðnason. Ambientato in una fattoria in Islanda, ha come protagonisti María e Ingvar, una coppia senza figli che un giorno trova un misterioso neonato ibrido. La gioia iniziale lascerà ben presto spazio all’incubo. Ispirato ai racconti popolari e al folklore del suo paese, l’angosciante film di debutto del regista islandese (presentato in anteprima al festival Alice nella Città e alla 74ª edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio per l’originalità assegnato dalla giuria di Un Certain Regard) affronta ...