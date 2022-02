La crisi in Ucraina sta aiutando Boris Johnson (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se c’è una persona che in queste settimane di escalation e nubi di guerra ha tirato un sospiro di sollievo, al contrario del resto del mondo, quella persona è Boris Johnson. Il suo governo rischiava di cadere dopo gli scandali: non sarebbe bastato ad allungargli la vita il rimpasto, con Jacob Rees-Mogg promosso ministro per compiacere l’ala euroscettica del partito. La crisi geopolitica in Ucraina non solo gli ha permesso di ribadire il peso internazionale del Regno Unito, «ufficiale di collegamento» con gli Stati Uniti, ma anche potenza su una linea più interventista di quella europea. Ha distratto l’opinione pubblica dai problemi di consenso e ha rattoppato una leadership al collasso. Johnson ha cercato di incarnare la figura di un “premier di guerra”, come il suo idolo Winston Churchill. Da subito. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se c’è una persona che in queste settimane di escalation e nubi di guerra ha tirato un sospiro di sollievo, al contrario del resto del mondo, quella persona è. Il suo governo rischiava di cadere dopo gli scandali: non sarebbe bastato ad allungargli la vita il rimpasto, con Jacob Rees-Mogg promosso ministro per compiacere l’ala euroscettica del partito. Lageopolitica innon solo gli ha permesso di ribadire il peso internazionale del Regno Unito, «ufficiale di collegamento» con gli Stati Uniti, ma anche potenza su una linea più interventista di quella europea. Ha distratto l’opinione pubblica dai problemi di consenso e ha rattoppato una leadership al collasso.ha cercato di incarnare la figura di un “premier di guerra”, come il suo idolo Winston Churchill. Da subito. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - glauco75c : RT @dlfabbri: Venerdì 25 sarà in edicola e online 'Scenari', il nuovo mensile di approfondimento geopolitico allegato a @DomaniGiornale. Q… - TerrinoniL : Blog | Crisi ucraina, tutte le Lugansk e le Donetsk d'Europa: prima allarmano, poi si dimenticano - Il Fatto Quotid… -