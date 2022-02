Fate attenzione a Xenomorph, nuovo malware su Android che attacca queste 12 banche italiane ripulendovi il conto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Anche oggi dobbiamo purtroppo riportarvi la notizia di un nuovo pericoloso malware che penetra nei sistemi informatici e cerca di rubare tutto ciò che riesce. Nel dettaglio si chiama Xenomprph, ed è stato distribuito tramite lo store delle applicazioni di Big G, il Google Play, ovviamente a insaputa del gigante di Mountain View. malware, 23/2/2022 – Computermagazine.itSecondo quanto riferito da Hwupgrade.it, si tratta di una minaccia già altamente diffusa, essendo stato scaricato da più di 50mila dispositivi di Android, di conseguenza, è chiara la sua pericolosità. Scopo del malware, tanto per cambiare, cercare di sottrarre ai malcapitati le informazioni bancarie, di modo da penetrare i conti e prelevare più soldi che può. malware, 23/2/2022 – Computermagazine.itIL ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Anche oggi dobbiamo purtroppo riportarvi la notizia di unpericolosoche penetra nei sistemi informatici e cerca di rubare tutto ciò che riesce. Nel dettaglio si chiama Xenomprph, ed è stato distribuito tramite lo store delle applicazioni di Big G, il Google Play, ovviamente a insaputa del gigante di Mountain View., 23/2/2022 – Computermagazine.itSecondo quanto riferito da Hwupgrade.it, si tratta di una minaccia già altamente diffusa, essendo stato scaricato da più di 50mila dispositivi di, di conseguenza, è chiara la sua pericolosità. Scopo del, tanto per cambiare, cercare di sottrarre ai malcapitati le informazioni bancarie, di modo da penetrare i conti e prelevare più soldi che può., 23/2/2022 – Computermagazine.itIL ...

