Ezio Greggio e quella battuta infelice su Achille Lauro che fa discutere

Advertising

SirDistruggere : Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patri… - trash_italiano : Ezio Greggio a Striscia: “Achille Lauro si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, qu… - ilgiornale : Dopo la polemica social per la battuta di Ezio Greggio sull'artista romano, Striscia la notizia interviene e chiari… - CarriaggioM : RT @SirDistruggere: Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patrignan… - Havlsey94 : RT @SirDistruggere: Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patrignan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca a Valeria Marini: è lei a finire nel mirino di Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5 ora condotto dae Silvia Toffanin , nella famigerata rubrica 'Fatti e Rifatti', quella tutta dedicata a ritocchi e ritocchini estetici a cui si sottopongono i vip. E il servizio inizia come sempre con ...Una polemica dentro un'altra polemica. Tutto per una battuta fatta dasu Achille Lauro, che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest . La prima è esplosa sui social subito dopo la messa in onda del servizio su Lauro con i fan del ...Una polemica dentro un'altra polemica. Tutto per una battuta fatta da Ezio Greggio su Achille Lauro, che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest. La prima è esplosa sui social ...Una polemica dentro un'altra polemica. Tutto per una battuta fatta da Ezio Greggio su Achille Lauro, che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest. La prima è esplosa sui social ...