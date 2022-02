EA e FIFA sono destinate a separarsi – CEO EA “La partnership è stata solo un impedimento” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stando alle dichiarazioni rilasciate a VGC da una fonte anonima, che ha partecipato all’ultima riunione tenutasi in occasione della pubblicazione dell’ultimo rapporto finanziario di Electronic Arts, il CEO Andrew Wilson ha affermato che la collaborazione con la FIFA è stato un impedimento per lo sviluppo del simulatore calcistico leader mondiale dell’intrattenimento videoludico. Se l’attuale accordo in scadenza dopo il prossimo mondiale (che si terrà in Qatar) non sarà rinnovato, FIFA 23 potrebbe essere l’ultimo capitolo della serie che utilizzerà la denominazione FIFA. Le trattative sembrano essersi arenate dopo la richiesta di 2.5 miliardi di dollari per il prossimo decennio, cifra raddoppiata rispetto all’utlimo accordo. A causa di questi due clamorosi scenari sembra che EA e FIFA ben presto ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stando alle dichiarazioni rilasciate a VGC da una fonte anonima, che ha partecipato all’ultima riunione tenutasi in occasione della pubblicazione dell’ultimo rapporto finanziario di Electronic Arts, il CEO Andrew Wilson ha affermato che la collaborazione con laè stato unper lo sviluppo del simulatore calcistico leader mondiale dell’intrattenimento videoludico. Se l’attuale accordo in scadenza dopo il prossimo mondiale (che si terrà in Qatar) non sarà rinnovato,23 potrebbe essere l’ultimo capitolo della serie che utilizzerà la denominazione. Le trattative sembrano essersi arenate dopo la richiesta di 2.5 miliardi di dollari per il prossimo decennio, cifra raddoppiata rispetto all’utlimo accordo. A causa di questi due clamorosi scenari sembra che EA eben presto ...

