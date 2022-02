Designazioni Serie A |  Milan-Udinese a Marchetti | Chiffi per Genoa-Inter

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sarà Danieledi Padova ad arbitrare, sfida valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato diA, in programma venerdì 25 febbraio (ore 21.00). Prenna e Vecchi i collaboratori, Colombo quarto uomo, Mazzoleni al Var, Tolfo all’Avar. Sarà invece Matteodi Ostia Lido a dirigere l’altra milanese, ovvero il Milan, impegnato nell’anticipo di giornata contro l’a San Siro. Con lui agli assistenti Galetto e Di Vuolo oltre al quarto uomo Gariglio. Al Var ci sarà invece Guida, coadiuvato da Carbone. Di seguito lecomplete. MILAN –Venerdì 25/02 h. 18,45GALETTO – DI VUOLO IV: GARIGLIO VAR: GUIDA AVAR: CARBONEVenerdì ...

B "25ª Giornata MARTEDÍ 22 FEBBRAIO 2022 ALESSANDRIA " PERUGIA h. 18.30 PICCININI DEI GIUDICI " MARGANI IV: PERENZONI VAR: MINELLI AVAR: PAGANESSI CREMONESE " LR ...Learbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro 2021/2022 in programma dal 22 al 24 febbraio L'Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri , ...Le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022 in programma il 22 e 23 febbraio L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, ...Crotone-Cosenza, le due squadre si sono affrontate 4 volte in serie B. Per i rossoblù 3 vittorie ed 1 pareggio.