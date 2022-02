Covid Svizzera oggi, 18.423 contagi e 15 morti in 24 ore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 18.423 contagi, 15 morti e 174 ricoveri per il Covid-19, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Mercoledì scorso i contagi erano 21.032 (2.069 in più) i morti 10 e i ricoveri 120. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 53.288 test, con tasso di positività del 34,6%, contro il 27,8% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,78. La variante Omicron rappresenta il 100% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 652.081, ovvero 7487,13 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 2.729.941 contagi e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, insi sono registrati 18.423, 15e 174 ricoveri per il-19, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Mercoledì scorso ierano 21.032 (2.069 in più) i10 e i ricoveri 120. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 53.288 test, con tasso di positività del 34,6%, contro il 27,8% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,78. La variante Omicron rappresenta il 100% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 652.081, ovvero 7487,13 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 2.729.941e ...

