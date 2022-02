Covid | dal 25 gennaio casi in calo dell’85% | tutti i dati Comune per Comune

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono 2.816 i nuoviregistrati in provincia di Bergamo nella settimana 16 – 22 febbraio 2022, per un tasso di incidenza pari a 251 nuoviper 100.000 abitanti (ovvero 251 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 366 della scorsa settimana, i 624 di due settimane fa, i 1.147 di tre settimane or sono e i 1.708 di un mese fa. Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale ATS Bergamo fanno notare che anche questa settimana, idi incidenza confermano l’importante discesa della curva iniziata da poco più di un mese. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -1.301 nuoviassoluti, pari a -31.6% rispetto alla settimana precedente (-2.896 nuoviassoluti, pari a -41,3% la scorsa ...