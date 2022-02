ATP Dubai 2022, risultati 23 febbraio: approdano ai quarti Djokovic, Shapovalov, Hurkacz, Sinner e Rublev (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono stati definiti tutti oggi gli accoppiamenti dei quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Dubai 2022 di tennis, di categoria 500: domani cercherà un posto in semifinale l’unico azzurro ancora in gara, Jannik Sinner, che si giocherà anche la permanenza nella top ten mondiale. Il serbo Novak Djokovic continua la rincorsa a distanza al russo Daniil Medvedev, numero 1 ATP virtuale, piegando il russo Karen Khachanov per 6-3 7-6 (2), e domani proverà il primo sorpasso momentaneo sfidando il ceco Jirí Veselý, il quale liquida lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-2 6-4. Avanza anche il lituano Ricardas Berankis, che batte l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-6 (7) e domani sarà atteso da un compito più probante di quello odierno contro il canadese Denis ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono stati definiti tutti oggi gli accoppiamenti deidi finale del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 500: domani cercherà un posto in semifinale l’unico azzurro ancora in gara, Jannik, che si giocherà anche la permanenza nella top ten mondiale. Il serbo Novakcontinua la rincorsa a distanza al russo Daniil Medvedev, numero 1 ATP virtuale, piegando il russo Karen Khachanov per 6-3 7-6 (2), e domani proverà il primo sorpasso momentaneo sfidando il ceco Jirí Veselý, il quale liquida lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-2 6-4. Avanza anche il lituano Ricardas Berankis, che batte l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-6 (7) e domani sarà atteso da un compito più probante di quello odierno contro il canadese Denis ...

