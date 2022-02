Asp Ragusa | raggiunto un milione di tamponi Covid

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)– L’Azienda Sanitaria diha superato ildiper l’esattezza: Molecolari 258294, Sierologici 38215, Rapidi 705881 per un totale complessivo di 1.002.390. Un traguardo significativo che rende l’idea di come l’Azienda Sanitaria ha monitorato l’accertamento dei positivi durante tutta le fasi della pandemia. Infatti, i dati si riferiscono al periodo che va dall’inizio della pandemia a oggi. Giorno per giorno l’ASP diha fornito il bollettino giornaliero deieffettuati e dei positivi presenti nel territorio della provincia declinandoli per comune e altresì, il numero dei ricoverati, nelle strutture ospedaliere insieme ai guariti. Da ieri, sul sito e la pagina di Facebook dell’ASP è stato pubblicato un tutorial che spiega, passo dopo passo, come ...