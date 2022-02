Tom Holland e il problema della pausa bagno: ci pensa mamma a sgridare gli studios (Di martedì 22 febbraio 2022) Anche i supereroi hanno bisogno della mamma che risolve i problemi. Chiedere al re del cinema Tom Holland. Che guadagna milioni su milioni con i suoi film, ma quando si tratta di ottenere una pausa per andare in bagno ricorre a mamma Nicola Elizabeth Frost… Leggete qui. Foto Getty Lui è il re indiscusso del box office. Da due anni a questa parte nessuno ha raggiunto i risultati che ha ottenuto lui. Con due film Tom Holland sta sbancando i botteghini. Se c’è un «re del mondo» (copy Titanic) quello è lui. Spider-Man: No way home prima e Uncharted adesso sono un magnete per gli spettatori. Che, è palese, hanno voglia di andare al cinema e divertirsi. Probabilmente oggi a Hollywood potrebbe chiedere qualsiasi cosa che gli sarebbe concessa. I tappeti rossi sono per lui, ... Leggi su amica (Di martedì 22 febbraio 2022) Anche i supereroi hanno bisognoche risolve i problemi. Chiedere al re del cinema Tom. Che guadagna milioni su milioni con i suoi film, ma quando si tratta di ottenere unaper andare inricorre aNicola Elizabeth Frost… Leggete qui. Foto Getty Lui è il re indiscusso del box office. Da due anni a questa parte nessuno ha raggiunto i risultati che ha ottenuto lui. Con due film Tomsta sbancando i botteghini. Se c’è un «re del mondo» (copy Titanic) quello è lui. Spider-Man: No way home prima e Uncharted adesso sono un magnete per gli spettatori. Che, è palese, hanno voglia di andare al cinema e divertirsi. Probabilmente oggi a Hollywood potrebbe chiedere qualsiasi cosa che gli sarebbe concessa. I tappeti rossi sono per lui, ...

Advertising

Gazzetta_it : Febbre da #InterLiverpool: tv da tutto il mondo, schiera di vip in tribuna e ci sarà anche...Spiderman! - raissa_r5 : RT @yesfvkzone: sono quasi le 22 e ho deciso di scavarmi la fossa da solo, faccio coming out: Tom Holland non è così bello - stancadevivere : RT @Anchored_to_Lou: Com’è che non vedo accuse di stalking verso chi ha incontrato Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway? Ah si aspettate,… - tarmageddon21 : Tom Holland fa dubitare anche i soldati più forti - ashevrt : tom holland tra gli spettatori dello spettacolo di lexi hits different -