Tebas difende il Barcellona | «Nessun trattamento di favore per l’acquisto di Ferran Torres»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Liga, Javier, ha rilasciato un’intervista ad ABC in cuil’accordo con Cvc e attacca il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per aver spinto i club a non far parte dell’intesa. «E’ lui l’autore intellettuale. Il progetto CVC va contro il suo progetto della Superlega. Quanto più forti sono le leghe nazionali, meno possibilità ha il suo torneo».ha anche commentato il mercato invernale del, in particolare l’operazione riguardante. «Ha dovuto risparmiare 140 milioni di monte ingaggi. E’ vero che ha speso 55 milioni, ma quando li metti a bilancio non ne paghi 55 a gennaio di colpo, li paghi durante cinque o sei anni e per ora ne ha pagati 10. Ilseguito le regole, non ha avuto alcun ...