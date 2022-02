Putin, l’autocrate che si crede imperatore (Di martedì 22 febbraio 2022) Le mosse della Russia in Ucraina mettono a nudo in molti modi un profondo senso di insicurezza e una mancanza di fiducia. Potrebbero essere interpretate come una dimostrazione di forza, di potere. E invece dimostrano l’esatto opposto. La crisi Ucraina nel 2022 sarà probabilmente ricordata come l’ultimo segnale inequivocabile di come il potere russo nel mondo sia in declino. Il risultato delle azioni di Mosca, specialmente se dovesse spingersi oltre, accelererà la debolezza economica e l’isolamento della Russia. Minacce e bugie solitamente non sono il segno distintivo di un Paese che si sente rassicurato – e la traiettoria degli eventi negli ultimi mesi mostra come il presidente russo Vladimir Putin abbia un complesso di inferiorità nei confronti del Paese che guida, e una percezione cronica di debolezza e inadeguatezza che lo porta ad adottare azioni aggressive e ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Le mosse della Russia in Ucraina mettono a nudo in molti modi un profondo senso di insicurezza e una mancanza di fiducia. Potrebbero essere interpretate come una dimostrazione di forza, di potere. E invece dimostrano l’esatto opposto. La crisi Ucraina nel 2022 sarà probabilmente ricordata come l’ultimo segnale inequivocabile di come il potere russo nel mondo sia in declino. Il risultato delle azioni di Mosca, specialmente se dovesse spingersi oltre, accelererà la debolezza economica e l’isolamento della Russia. Minacce e bugie solitamente non sono il segno distintivo di un Paese che si sente rassicurato – e la traiettoria degli eventi negli ultimi mesi mostra come il presidente russo Vladimirabbia un complesso di inferiorità nei confronti del Paese che guida, e una percezione cronica di debolezza e inadeguatezza che lo porta ad adottare azioni aggressive e ...

Rog_2 : RT @formichenews: #Putin, l’autocrate che si crede imperatore Lo show di Putin in #Ucraina mette a nudo i timori di un autocrate che invec… - formichenews : #Putin, l’autocrate che si crede imperatore Lo show di Putin in #Ucraina mette a nudo i timori di un autocrate che… - ArielloGiuliano : RT @DuccioTessadri: Ok fare le pulci all'autocrate Putin, ma quando avete finito ditemi di un Paese in cui il PdR detta l'indirizzo politic… - EmpfindsamerS : RT @DuccioTessadri: Ok fare le pulci all'autocrate Putin, ma quando avete finito ditemi di un Paese in cui il PdR detta l'indirizzo politic… - DuccioTessadri : Ok fare le pulci all'autocrate Putin, ma quando avete finito ditemi di un Paese in cui il PdR detta l'indirizzo pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin l’autocrate Ucraina: Cif, Putin "ennesimo autocrate che crede che la storia dei popoli si costruisca spostando figurine in miniatura su una geografia di carta" Servizio Informazione Religiosa